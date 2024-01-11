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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan alçak savunma: Suçlamalar yalan

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye adeta ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletlerin (BM) en yüksek yargı kurumunda ülkesine yöneltilen suçlamaların 'yalan' olduğunu savundu.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan alçak savunma: Suçlamalar yalan
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Netanyahu, İsrail Başbakanlığının X sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülü mesajında, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail aleyhine açtığı ve ilk duruşması bugün görülen "soykırım" davasına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) en yüksek yargı kurumunda ülkesine yöneltilen suçlamaların "yalan" olduğunu savunan Netanyahu, "Bugün yine, İsrail devletinin soykırımla mücadele ettiği bir dönemde soykırımla suçlandığı altüst olmuş bir dünya gördük." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde sivilleri kasten hedef aldığına dair açık kanıtlar sunulan İsrail ordusu için "dünyadaki en ahlaklı ordu" iddiasında bulunurken, İsrail güçlerinin "sivillerin zarar görmesini önlemek için her şeyi yaptığını" ileri sürdü.

İsrail aleyhinde UAD'de "etnik temizlik ve soykırım" suçlamasıyla dava açan Güney Afrika'yı "iki yüzlülükle" suçlayan Netanyahu, "kesin zafere kadar teröristlerle ve yalanlarla savaşmayı sürdüreceklerini" iddia etti.

- Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davası görülmeye başlandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması bugün başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

  • israil başbakanı
  • uluslararası adalet divanı
  • soykırım mücadelesi

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