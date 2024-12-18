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Dünya

'Gazze kasabı' Netanyahu'dan Amerikalı gazeteci için özel muamele

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'nin annesine mektup göndererek, oğlunun olabileceği yerlere hava saldırısı düzenlemediğini belirtti.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
'Gazze kasabı' Netanyahu'dan Amerikalı gazeteci için özel muamele
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Axios'ta yer alan habere göre, Tice'nin annesi Debra Tice, oğlunun durumu hakkında Netanyahu'ya mektup yazdı.

Anne Tice'nin mektubunda oğlunun Şam yakınında bir hapishanede tutulabileceğine dair "güvenilir bilgilere" sahip olduğunu belirtti.

Tice, bu nedenle Netanyahu'dan İsrail ordusunun, oğlunun olabileceği yerlere hava saldırısı düzenlememesini rica etti.

Axios, Netanyahu'nun anne Tice'ye cevaben yazdığı belirtilen mektuba yer verdi.

Netanyahu mektupta, "İsrail ve istihbarat teşkilatlarının konuyla ilgili olarak ilgili Amerikan makamlarıyla tam koordinasyon içinde olduğundan ve İsrail ordusunun Austin'in bulunduğu bölgede aktif olmadığı konusunda içiniz rahat olsun." ifadesini kullandı.

- SURİYE'DE KAÇIRILMIŞTI

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen çıkmadı.

Tice'ın kurtarılması için 2022 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

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