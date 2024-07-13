Gazze Kasabı Netanyahu'dan Hamas'la müzakereleri zora sokan girişimler

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 281. gününde sürüyor.

İSRAİLLİ ÜST DÜZEY YETKİLİYE GÖRE NETANYAHU ESİR TAKASI ANLAŞMASINI YENİ TALEPLERLE ERTELİYOR

Hamas'la esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine katılan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğini belirtti.

İsrail'deki Channel 12'ye konuşan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Netanyahu'nun, İsrail ile Hamas arasında devam eden anlaşma müzakerelerini zora sokan girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın silahlı üyelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini önleyecek bir mekanizmasının kurulması konusunda ısrar ettiğini söyleyerek, "Başbakan'ın bu konudaki ısrarı, görüşmeleri haftalarca duraklatacak ve sonrasında eve geri getirecek kimse kalmayabilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahlı üyelerinin kuzey Gazze'ye dönmesini önleyecek bir mekanizmasının kurulması yönündeki talebin İsrail'in 27 Mayıs'taki önerisinin parçası olmadığını vurgulayan yetkili, "Netanyahu'nun bu talebi neden şimdi gündeme getirdiği belli değil." dedi.

Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğinin altını çizen yetkili, "Bu, rehineler için kader anı. İki hafta içinde bir anlaşmaya varabilir ve rehineleri eve getirebiliriz." diye konuştu.

"Walla" haber sitesine göre, Netanyahu dün gece müzakere heyetiyle yaptığı toplantıda konuyu gündeme getirdi.

Heyetin Netanyahu'ya yeni duruma karşı olduklarını ve bunun mümkün olmadığı yönündeki açıklamasına rağmen Başbakan'ın bu konuda ısrarcı davrandığı kaydedildi.

- MUTABAKAT ÖNERİSİ 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR



İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrailgüçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

İlk aşama için müzakereler 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes, müzakereleri bitene kadar devam edecek.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:16 Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için 40 kentte gösteri gerçekleştirdi.

04:18 Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerinin, Gazze'yle dayanışma amacıyla ertelendiğini duyurdu.

03:07 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamında Filistinlileri defaatle göçe zorlamasının travmalara neden olduğunu belirtti.

02:00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail ordusuna ait 2 tankı ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldıklarını duyurdu.

00:00 Hamas'la esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine katılan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğini belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 572 Filistinli hayatını kaybetti.