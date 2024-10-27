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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan İran iddiası: Amacımıza ulaştık

Gazze kasabı Netanyahu, İsrail'in 'Tahran'ın hava savunma kabiliyetlerini ve füze üretim tesislerini' hedef alan hava saldırısının amacına ulaştığını söyledi.

AA27 Ekim 2024 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan İran iddiası: Amacımıza ulaştık
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Başbakan Netanyahu, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun dün İran'daki askeri noktalara düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "İran saldırısına karşılık vereceğimize söz verdik ve cumartesi günü saldırdık. İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü, tüm hedeflerine ulaştı." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırılarının başarısızlıkla sonuçlandığı iddia eden Netanyahu, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a saldırdı ve İran'ın savunma kabiliyetlerini ve füze üretim (tesislerini) vurdu." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bugün, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" ifade etti.

- İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

  • Gazze saldırısı
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