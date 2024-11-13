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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan İran'ın olası misillemesi hakkında açıklama

Soykırımcı Netanyahu, İran'ın İsrail'e olası yeni saldırısının İran ekonomisini çökertebileceğini iddia etti.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan İran'ın olası misillemesi hakkında açıklama
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İran'ın misillemesinin ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia ederek yeni ve olası bir saldırının İran ekonomisini çökertebileceğini belirtti. İran halkının yanı sıra 'kendisinin' ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyleyen Netanyahu, İran yönetiminin 'İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını' savundu.

Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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