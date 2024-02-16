'Gazze Kasabı' Netanyahu'dan Katar'ın talebine ret

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 133. gününde sürüyor.

İSRAİL MEDYASI: NETANYAHU, KATAR'IN GAZZE'YE YARDIMIN ARTIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma talebini görüşmeyi reddetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'ya, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma yönündeki talebini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns iletti.

Netanyahu'nun, Gazze'de esir bulunan İsraillilerin kendilerine gönderilen ilaçları aldıklarına dair kanıt elde edene kadar konuyu tartışmayı reddettiği bildirilen haberde, başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:29 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma talebini görüşmeyi reddetti.

01:30 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'i Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya ve Usdud (Aşdod) Limanı üzerinden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamaya çağırdı.

01:16 İsrail ordusu, 646. Paraşütçü Tugayı'nı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden geri çektiği bildirildi.

00:37 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Doğum Hastanesi'ne gelen hamile kadınlar ile yeni doğan bebeklerin zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını, kuvözdeki bebeklerin çoğunun ise yetim kaldığını belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.