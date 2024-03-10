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Dünya

'Gazze kasabı' Netanyahu'dan Ramazan arifesinde alçak plan! Talimat verdi

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Maliye, Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarına 'binlerce gözaltı yerinin acilen hazırlanması talimatı verdiği' belirtildi.

AA10 Mart 2024 Pazar 23:39 - Güncelleme:
'Gazze kasabı' Netanyahu'dan Ramazan arifesinde alçak plan! Talimat verdi
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İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Tel Aviv'de bakanlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Maliye, Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarına, "binlerce gözaltı yerinin acilen hazırlanması talimatı verdiği" ifade edildi.

İsrail ordusu ve İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2024 boyunca binlerce kişinin alıkonacağı ve gözaltına alınacağı yönündeki değerlendirmesini sunduğu aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana çoğu Gazze'de alıkonanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden dün yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 505'e yükseldiği aktarılmıştı.

Gözaltına alınan bazı Filistinlilerin serbest bırakıldığı bazılarının ise hala alıkonulduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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