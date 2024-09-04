11 aydır Gazze'de soykırım politikasını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün İsrail kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çıktığı canlı yayında skandal bir haritayı kullandı. Batı Şeria'yı ilhak hedefini gizlemeyen Kahanist ideolojinin temsilcileri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile hükümet kuran Netanyahu, ortaklarının hedefini gerçekleştirmek istediğini dün yaptığı sunumda görsele döktü. Gazze Kasabı Netanyahu, Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphia (Selahaddin) Koridoru'nu işgalin süreceğini de kaydederek adeta meydan okudu.

Netanyahu, televizyondan yayınlanan ve katliam politikalarını savunduğu yayında kullanılan dijital ekrana, Birleşmiş Milletler kararları ve Oslo Anlaşmalarına göre Filistin yönetiminde olması gereken Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yer almadığı ve Gazze Şeridi'nin ise İsrail işgal yönetimi altında yer verildiği görüldü. Netanyahu'nun tamamen normal bir durummuş gibi sunumuna devam etmesi, haritanın bilinçli bir şekilde servis edildiğini ve İsrail ordusunun geniş kapsamlı saldırısının hedefini gösterdiği değerlendiriliyor.

Netanyahu'nun haritayı, işgalci gücün Batı Şeria'nın kuzeyindeki dört kenti hedef alan ve İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz tarafınan "Gazze benzeri" olarak nitelendirilen saldırılardan hemen sonra geldi. İşgalci güç başta Cenin olmak üzere Tulkerim, Nablus ve Tubas'ı hedef alan geniş çaplı askeri saldırı ve ablukayı geçen hafta hayata geçirdi.

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