İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2024 Çarşamba / 1 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0191
  • EURO
    37,6697
  • ALTIN
    2729.36
  • BIST100
    10021.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze Kasabı Netanyahu'dan skandal harita! Batı Şeria'yla ilgili sinsi niyeti gizlemedi
Dünya

Gazze Kasabı Netanyahu'dan skandal harita! Batı Şeria'yla ilgili sinsi niyeti gizlemedi

Gazze Kasabı Netanyahu önceki gün yayınlanan televizyon konuşmasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü tamamen İsrail topraklarında gösteren bir harita kullandı. Skandal haritanın İsrail ordusunun Batı Şeria'da Gazze benzeri saldırılara başlamasından hemen sonra kullanılması dikkati çekti.

4 Eylül 2024 Çarşamba 07:43 - Güncelleme:
Gazze Kasabı Netanyahu'dan skandal harita! Batı Şeria'yla ilgili sinsi niyeti gizlemedi
ABONE OL

11 aydır Gazze'de soykırım politikasını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün İsrail kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çıktığı canlı yayında skandal bir haritayı kullandı. Batı Şeria'yı ilhak hedefini gizlemeyen Kahanist ideolojinin temsilcileri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile hükümet kuran Netanyahu, ortaklarının hedefini gerçekleştirmek istediğini dün yaptığı sunumda görsele döktü. Gazze Kasabı Netanyahu, Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphia (Selahaddin) Koridoru'nu işgalin süreceğini de kaydederek adeta meydan okudu.

Netanyahu, televizyondan yayınlanan ve katliam politikalarını savunduğu yayında kullanılan dijital ekrana, Birleşmiş Milletler kararları ve Oslo Anlaşmalarına göre Filistin yönetiminde olması gereken Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yer almadığı ve Gazze Şeridi'nin ise İsrail işgal yönetimi altında yer verildiği görüldü. Netanyahu'nun tamamen normal bir durummuş gibi sunumuna devam etmesi, haritanın bilinçli bir şekilde servis edildiğini ve İsrail ordusunun geniş kapsamlı saldırısının hedefini gösterdiği değerlendiriliyor.

Netanyahu'nun haritayı, işgalci gücün Batı Şeria'nın kuzeyindeki dört kenti hedef alan ve İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz tarafınan "Gazze benzeri" olarak nitelendirilen saldırılardan hemen sonra geldi. İşgalci güç başta Cenin olmak üzere Tulkerim, Nablus ve Tubas'ı hedef alan geniş çaplı askeri saldırı ve ablukayı geçen hafta hayata geçirdi.

ABD'den Gazze'de yeni ateşkes teklifi hazırlığı! Hamas asıl niyeti açıkladı

Tel Aviv sokakları yangın yeri! Binlerce kişi Netanyahu'ya karşı ayaklandı

Müzakerelerle ilgili Türkiye'ye bilgi verdiler! ABD çekilmeye hazırlanıyor
  • Binyamin Netanyahu
  • Gazze
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.