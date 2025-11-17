İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3296
  • EURO
    49,116
  • ALTIN
    5557.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze kasabı Netanyahu'nun duruşması iptal edildi
Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'nun duruşması iptal edildi

Tel Aviv'deki Merkezi Mahkeme, Gazze kasabı Netanyahu'nun çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunu, 'güvenlik gerekçeleri' ileri sürmesi üzerine iptal etti.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'nun duruşması iptal edildi
ABONE OL

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre Netanyahu, mahkeme heyetine "Çarşamba günü güvenlikle ilgili bir mesele var, bunu size gizlilik içinde aktarmak istiyorum." dedi.

Netanyahu'nun savcılığa "gizli materyaller" içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği belirtildi.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

  • Tel Aviv Mahkeme
  • Binyamin Netanyahu
  • Yolsuzluk Sorgusu

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.