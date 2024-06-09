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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'yu panik sardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ı “istifa kararını doğru zamanda almamakla” eleştirdi.

AA9 Haziran 2024 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'yu panik sardı
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Netanyahu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır." dedi.

Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, "Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz'tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

  • Binyamin Netanyahu
  • Benny Gantz
  • İstifa kararı

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