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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Ülkenin güvenliğini satıyor

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Gazze kasabı Netanyahu'yu kendi bekası uğruna ülkenin 'güvenliğini satmakla' suçladı.

AA14 Mart 2025 Cuma 08:51 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Ülkenin güvenliğini satıyor
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Golan, X platformundan yaptığı açıklamada, "Netanyahu, kendi siyasi bekası için İsrail'in güvenliğini satan kişidir. Kendi kişisel çıkarlarına değil de devlete hizmet eden herkesi düşman görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Nadav Argaman ile mevcut Direktör Ronen Bar'ın devletin sadık hizmetkarları ve cesur olduklarını, hayatlarını ülkelerinin güvenliğine adadıklarını belirten Golan, "Netanyahu'nun onlara yönelik saldırısı, devletin muhafızlarını sindirmek ve kendisine karşı gelmeye cesaret eden herkesi caydırmak için çaresiz bir girişimden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin lideri Yair Lapid de X'teki açıklamasında Netanyahu'nun Şin Bet Direktörü'ne yönelik ifadelerini "tamamen kontrolden çıkma" olarak nitelendirdi.

Lapid, Netanyahu'nun açıklamasının, İsrail vatandaşlarının güvenliğini koruyan bir kurum için ciddi tehdit oluşturan paranoyak yanılsama olduğunu ifade etti.

İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir de X'ten yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu haklı, Ronen Bar bir dakika daha görevde kalamaz. Görevden alınması lazım." görüşünü paylaştı.

Netanyahu, son günlerde Bar'ın öncülüğünde medyanın yönlendirmesiyle kapsamlı şantaj kampanyası yürütüldüğünü öne sürmüştü.

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