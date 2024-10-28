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Dünya

Gazze kasabı soykırım hedefini açıkladı: Ortadan kaldıracağız

Soykırımcı Netanyahu, uzun vadeli stratejilerinin, 'İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak' olduğunu ve bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Gazze kasabı soykırım hedefini açıkladı: Ortadan kaldıracağız
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

- İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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