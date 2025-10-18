Soykırımcı İsrail, enkazda çalışma yapacak 81 kişilik Türk kurtarma ekibi ile ağır ekipmanların Gazze'ye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Gazze'de ilk görev AFAD'a The Jerusalem Post'a konuşan bir İsrailli yetkili, AFAD'a yönelik engele gerekçe olarak Hamas'ın tüm ölü rehinelerin naaşlarını iade etmediğini söyledi. Hamas ise, "20 canlı rehine ile bulabildiğimiz tüm cenazeleri teslim ettik" dedi.

Bazı İsrailli esirler bombardıman sonucu yıkılan tüneller ve binaların altında kaldı. Enkazdaki cesetlerin çıkarılması için özel ekipmanlara ihtiyaç var. Ancak İsrail, bunların Gazze'ye girişine izin vermiyor.

SOYKIRIMCIDAN AFAD'A ENGEL

The Jerusalem Post'a konuşan bir İsrailli yetkili, "Hamas tüm ölü rehinelerin naaşlarını iade edene kadar 81 kişilik Türk kurtarma ekibi ile ağır ekipmanların Gazze'ye girişine izin verilmeyecek" dedi. Ancak yüzde 80'i enkaz halinde olan bölgede cenazelerin çıkarılması için ekipmanlara ve uzman ekiplere ihtiyaç var.

ENKAZDA BİR UMUT

İsrail'in Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bıraktığı ağır yıkım, havadan görüntülendi. Konutların yerle bir olduğu mahallenin ortasındaki çadır dikkat çekti.