İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze Kasabı'ndan AFAD'a engel: Yardım girişlerine izin vermedi
Dünya

Gazze Kasabı'ndan AFAD'a engel: Yardım girişlerine izin vermedi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma varan saldırı ve katliamlarda 70 bine yakın Filistinli şehit oldu. 2 yılın ardından Gazze'de varılan ateşkesle birlikte bölgeye giden AFAD ekipleri ve arama kurtarma ekipmanlarına Soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu izin vermedi. Bir İsrailli yetkili, AFAD'a yönelik engele gerekçe olarak Hamas'ın tüm ölü rehinelerin naaşlarını iade etmediğini öne sürdü.

AKŞAM GAZETESİ18 Ekim 2025 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
Gazze Kasabı'ndan AFAD'a engel: Yardım girişlerine izin vermedi
ABONE OL

Soykırımcı İsrail, enkazda çalışma yapacak 81 kişilik Türk kurtarma ekibi ile ağır ekipmanların Gazze'ye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Gazze'de ilk görev AFAD'a

The Jerusalem Post'a konuşan bir İsrailli yetkili, AFAD'a yönelik engele gerekçe olarak Hamas'ın tüm ölü rehinelerin naaşlarını iade etmediğini söyledi. Hamas ise, "20 canlı rehine ile bulabildiğimiz tüm cenazeleri teslim ettik" dedi.

Bazı İsrailli esirler bombardıman sonucu yıkılan tüneller ve binaların altında kaldı. Enkazdaki cesetlerin çıkarılması için özel ekipmanlara ihtiyaç var. Ancak İsrail, bunların Gazze'ye girişine izin vermiyor.

SOYKIRIMCIDAN AFAD'A ENGEL

The Jerusalem Post'a konuşan bir İsrailli yetkili, "Hamas tüm ölü rehinelerin naaşlarını iade edene kadar 81 kişilik Türk kurtarma ekibi ile ağır ekipmanların Gazze'ye girişine izin verilmeyecek" dedi. Ancak yüzde 80'i enkaz halinde olan bölgede cenazelerin çıkarılması için ekipmanlara ve uzman ekiplere ihtiyaç var.

ENKAZDA BİR UMUT

İsrail'in Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bıraktığı ağır yıkım, havadan görüntülendi. Konutların yerle bir olduğu mahallenin ortasındaki çadır dikkat çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.