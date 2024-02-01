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Dünya

Gazze kasabından alçak çağrı! ''UNRWA'nın görevine son verilmeli''

Bebek katili Netanyahu, UNRWA'nın misyonuna son verilmesi ve ajansın görevini başka BM kurumlarının devralması gerektiğini duyurdu.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 00:42 - Güncelleme:
Gazze kasabından alçak çağrı! ''UNRWA'nın görevine son verilmeli''
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) misyonuna son verilmesi ve ajansın görevini başka BM kurumlarının devralması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Malta, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Slovenya ve Sierra Leone'nin BM Daimi Temsilcilerinden oluşan bir delegasyonla Batı Kudüs'te görüştü.

Netanyahu, "BM ve uluslararası toplum UNRWA'nın misyonunun sona ermesi gerektiğini anlamalı. Başka BM kurumları var, dünyada başka yardım kuruluşları var, bunlar UNRWA'nın yerini almalı." ifadesini kullandı.

BM'nin İsrail'e karşı taraflı yaklaştığını savunan Netanyahu, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine yaptığı soykırımın önlenmesi yönündeki başvurudaki suçlamaların UNRWA çalışanları tarafından yöneltildiğini savundu.

Netanyahu, Hamas'ın UNRWA'ya sızdığını, BM ajansının Hamas için çalıştığını ileri sürerek yerini yeni bir kurumun alması gerektiğini dile getirdi.

⁠UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya'nın da aralarında yer aldığı ülkeler UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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