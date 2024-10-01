İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2139
  • EURO
    37,8903
  • ALTIN
    2927.61
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze kasabından Hizbullah iddiası: Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştılar
Dünya

Gazze kasabından Hizbullah iddiası: Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

AA1 Ekim 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
Gazze kasabından Hizbullah iddiası: Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştılar
ABONE OL

Netanyahu, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler olduğu" yönündeki açıklamasının ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.

"İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.

Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.