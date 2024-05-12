''Gazze ölürse, insanlık da ölür''... Petro: Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 219. gününde sürüyor.
- "GAZZE ÖLÜRSE, İNSANLIK DA ÖLÜR"
06:52 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik "Antisemitizm" suçlamasına "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıt verdi03:41 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımın Holokost'u çağrıştırdığını" söyledi
02:53 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının "saçma olduğunu ve kısır döngü etrafında döndüğünü" belirtti02:21 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti
02:18 İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'u "İsviçre" kazandı00:55 ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi
00:05 İsrail'in temsilcisi Eden Golan, Eurovision'un final gecesinde sahnede yuhalandı
00:03 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyindeki bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladığı, sivil savunma ekiplerinin ise ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi