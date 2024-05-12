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Dünya

''Gazze ölürse, insanlık da ölür''... Petro: Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 219 gündür aralıksız devam ediyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik 'Antisemitizm' suçlamasına 'Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz' şeklinde yanıt verdi.

12 Mayıs 2024 Pazar 07:02 - Güncelleme:
''Gazze ölürse, insanlık da ölür''... Petro: Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 219. gününde sürüyor.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO: SAYIN NETANYAHU, TARİHE SOYKIRIMCI OLARAK GEÇECEKSİNİZ

Petro, Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez." sözlerine X sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun." ifadelerini kullandı.

- "GAZZE ÖLÜRSE, İNSANLIK DA ÖLÜR"

Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, "Samiler, soykırımın sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Ben laik, cumhuriyetçi ve sıradan insanların destekçisiyim, Hamas destekçisi değilim. Beni demokratik, sıradan, laik ve dini ilkelerim Netanyahu'nun yaptığı soykırımı ve insanlık dışı barbarlığı reddetmeye yöneltiyor. Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse, insanlık da ölür." değerlendirmesinde bulundu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:52 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik "Antisemitizm" suçlamasına "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıt verdi

03:41 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımın Holokost'u çağrıştırdığını" söyledi

02:53 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının "saçma olduğunu ve kısır döngü etrafında döndüğünü" belirtti

02:21 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti

02:18 İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'u "İsviçre" kazandı

00:55 ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi

00:05 İsrail'in temsilcisi Eden Golan, Eurovision'un final gecesinde sahnede yuhalandı

00:03 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyindeki bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladığı, sivil savunma ekiplerinin ise ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi

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