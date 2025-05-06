Gazze planı sonrası uyardı: Başarısızlık ve felaket getirecek

Harel, "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Tel Aviv yönetiminin onayladığı Gazze'de işgalin genişletilmesi planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Askeri uzman Harel, İsrail'in Gazze'de saldırıları genişletme planının "Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşamadan, büyük ihtimalle askeri başarısızlık ve felaketin yanı sıra askerler ve esirlerden kayıplarla sonuçlanacağını" ifade etti.

"Şunu açıkça söylemek daha doğru; Gazze'de yeni bir felakete doğru gidiyoruz." ifadelerini kullanan Harel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret sonrası müdahale kararı almadığı takdirde İsrail'in Gazze'ye işgalinin genişletme operasyonunu başlatacağını kaydetti.

Harel, İsrail'in işgal planı çerçevesinde Gazze'deki bölgelerin uzun süre kontrol altında tutulabileceğine dikkati çekerek, bu durumda İsrailli esirler ve askerlerin hayatını kaybedebileceğini, Gazze'de insani felaketin kötüleşebileceğini vurguladı.

- İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ, GAZZE'DE İŞGALİ GENİŞLETME PLANINI ONAYLADI

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze saldırılarına değinerek, Filistin halkına karşı bir imha savaşının yürütüldüğünü söyledi.

05.21 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ve bölgesel konuları görüştü.

02.50 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

01.25 Hamas, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarının Husileri (Ensarullah Hareketi), "soykırım savaşı" yürütülen Gazze Şeridi'ne verdiği destekten vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

00.43 Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.

00.23 Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani yardımların dağıtımına ilişkin önerdiği planı reddettiğini belirterek, bunu Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını devre dışı bırakmaya yönelik bir manevra olarak değerlendirdi.

00.09 ABD'de Filistin'e destek veren akademisyen ve öğrencilerin gözaltına alınması Columbia, Georgetown ve Tufts üniversitelerinde koordineli şekilde protesto edildi.

00.05 Filistin hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik uygulamalarına tepki olarak haftalık kabine toplantısını her zaman yapılan Ramallah kenti yerine Cenin kentindeki binasında gerçekleştirdi.

00.00 İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları genişletmesinin "başarısızlık ve felaket getireceğini" belirtti.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 569 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldi.