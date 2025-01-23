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Dünya

Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşlerinde uygulanacak prosedürler açıklandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze'nin güney ve orta vilayetlerindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar gününden itibaren Gazze ve kuzey vilayetlerine dönüşleri sırasında uygulanacak prosedürleri duyurdu.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşlerinde uygulanacak prosedürler açıklandı
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 26 Ocak 2025 Pazar sabahından itibaren batı sahilindeki Reşid Caddesi'nden Gazze ve kuzey vilayetlerine yalnızca "yaya" olarak hareket edilmesine izin verileceği belirtildi.

Filistinlilerin pazar sabahından itibaren doğudaki Selahaddin Caddesi üzerinden ise Gazze ve kuzey vilayetlerine yürüyerek değil "yalnızca araç ve otomobillerle" hareket etmelerine izin verileceği kaydedildi.

X-RAY CİHAZIYLA DENETİM YAPILACAK

Medya ofisinin açıklamasında, her türlü tip ve kategorideki araçlar için geçiş noktalarında x-ray cihazıyla denetim yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca anlaşmanın 22'nci gününe rastlayan 8 Şubat Cumartesi günü vatandaşların Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze ve kuzey vilayetlerine gidiş- dönüş sırasında "yaya" olarak da hareket etmelerine izin verileceği aktarıldı.

Filistinlilere "kendi güvenliklerini ve ailelerinin güvenliğini korumak için bu talimatlara uymaları" çağrısında bulunuldu.

  • Gazze Hükümeti
  • Filistin Yerinden Edilmişler
  • Gazze Dönüş Prosedürü

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