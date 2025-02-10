Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor! Sağlık Bakanlığı son şehit sayısını açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 21. gününde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 19 kişinin cansız bedeni ile 15 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 14'ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 208'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 655'e çıktı.