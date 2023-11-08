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Dünya

Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde kısıtlamaya gidildi

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinde kısıtlamaya gidildiği bildirildi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde kısıtlamaya gidildi
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nin, elinde kalan az yakıtı etkili biçimde kullanmak için çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanenin yakıt kıtlığı nedeniyle "büyük jeneratörünün durdurulduğu bunun yerine küçüğün çalıştırıldığı, cerrahi bölümün kapatıldığı, oksijen üretim tesisinin kapatılarak oksijenin tüpten sağlandığı, emar (MR) ve tıbbi röntgen bölümünün de işlemlerini durdurduğu" kaydedildi.

Gazze'de yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinliden bir kısmının da sığındığı hastanede kalanlara günde sadece 2 saat elektrik verileceği ifade edildi.

Son iki hafta boyunca İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi karşısında seçeneklerinin tükendiğine dikkat çekilen açıklamada, hastanenin kapatılmaması; yakıt, tıbbi malzeme, ilaç, su ve gıdanın ulaştırılmasının ümit edildiği bildirildi.

GIDA, SÜT VE BEBEK MASASI BİTMEK ÜZERE

Hastaneye sığınan 14 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin "gıda, süt ve bebek maması" sıkıntısı çektiğine değinilen açıklamada, ekmeğin iki gün önce tükendiği aktarıldı.

Hastanenin çevresindeki mahallelerle bağlantısının bombardıman nedeniyle altyapının zarar görmesi sonucu kesildiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne bağlı bir konvoyun dün hayat kurtarıcı tıbbi malzemeyi "İsrail bombardımanı altında" hastaneye getirmeye çalıştığı ancak yardımın henüz hastaneye ulaşmadığı belirtildi.

Filistin Kızılayı ayrıca açıklamada, tüm uluslararası sağlık ve yardım örgütlerine "insani yardım, gerekli tıbbi destek ve yakıt tedariği için" acil çağrıda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son olarak dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine yönelik 108 saldırının belgelendiğini bildirmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

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