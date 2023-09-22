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Dünya

Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına ''yanan balonlar'' gönderildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırından, İsrail bölgelerine 'yanan balonlar' atıldı

AA22 Eylül 2023 Cuma 19:55 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına ''yanan balonlar'' gönderildi
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Gazze Şeridi'nde yaşayan bir grup genç, İsrail ihlallerine tepki için İsrail tarafına "yanan balon" attığını, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin devam etmesi durumunda bunu sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde de Gazze yakınlarındaki bir Yahudi yerleşim biriminin arkasında bir yangın çıktığı bildirildi.

Yangının sebebinin, "yanan balonlar" olabileceğinden şüphelenildiği aktarılan haberde, bu şekildeki saldırılarla 2 yıl önce yangın çıktığı kaydedildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan bazı Filistinliler, daha önce de Tel Aviv yönetimini ablukayı hafifletmeye zorlamak için sınırın İsrail tarafına "yanan balonlar" göndermişti. İsrail tarafı da Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemişti.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin ilk kez 2018 yılında kullanmaya başladığı söz konusu yöntemle İsrail'in 2007'den beri uyguladığı ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedefledikleri belirtiliyor.

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