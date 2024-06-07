Gazze Şeridi'ne 52 tır insani yardım girdi

Mısır merkezli "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne 52 tır insani yardım girdiği belirtildi.
İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Filistin tarafını işgal ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı hala kapalı tutuyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 24 Mayıs'ta, Gazze'deki son durumu ele aldıkları görüşmede, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçici olarak insani yardım girişleri konusunda anlaştıklarını duyurmuşlardı.