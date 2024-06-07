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Dünya

Gazze Şeridi'ne 52 tır insani yardım girdi

Mısır basını, insani yardım taşıyan 52 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

AA7 Haziran 2024 Cuma 19:33 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'ne 52 tır insani yardım girdi
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Mısır merkezli "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne 52 tır insani yardım girdiği belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Filistin tarafını işgal ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı hala kapalı tutuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 24 Mayıs'ta, Gazze'deki son durumu ele aldıkları görüşmede, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçici olarak insani yardım girişleri konusunda anlaştıklarını duyurmuşlardı.

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