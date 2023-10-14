Gazze Şeridi'ne saldırılar sürüyor! İsrail tanklarla cephe hattını genişletiyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu ve batı kesimlerini, savaş gemileri, tank ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu vurmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İSRAİL TANKLARLA CEPHE HATTINI GENİŞLETİYOR

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası İsrail'in Gazze'ye başlatması beklenen kara harekatına yönelik hazırlıkları devam ediyor.

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası Gazze'ye yönelik kara harekatı öncesi yeni bir cephe daha açıldı.

Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Sınıra yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki'im bölgesinde açtı.

İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı.

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti. 24 TV Muhabiri @ilaydaaycicekk ve 24 TV Şef Kameramanı @ugurtuney yaşanan son gelişmeleri Star Gazetesi'ne aktardı.#filistin #gazze #aşkelon pic.twitter.com/lm2uviLtjn — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 14, 2023

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Katar, İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara, evlerini zorla boşatmaları çağrısına tepki gösterdi. Katar Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Filistin halkının Gazze Şeridi'nden zorla çıkarmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere tam koruma sağlanması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin, İsrail'in saldırıları ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası Gazze'ye yönelik kara harekatı öncesi yeni bir cephe daha açıldı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Sınıra yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki'im bölgesinde açtı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki durumu ele aldığı belirtildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum. İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, "Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak" dedi.

İsrail'in dün Lübnan sınırı üzerinde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah son yolcuğuna uğurlandı.

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirdi.

İsrail basını, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi yakınlarında bir İsrail askeri helikopterini roketatarla vurarak imha ettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiğini söylediği Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Ali el-Kadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" geç olmadan durdurma uyarısında bulunarak, İsrail'e karşı yeni cephe açmak için Lübnan Hizbullahı dahil "direniş cephesinin elinin tetikte" olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, 18 Ekim'de olağanüstü toplanacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebine ilişkin, "Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere, sağlık personeline, yaralı ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle hedef alarak yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğünü duyurdu.

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Fransa'nın İsrail'e karşı kayıtsız desteğini kınadı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Filistin arasındaki gerilimine değinerek, "Gazze'de yaşayan toplumun izole edilmesi, en temel haklarından; sudan, gıdadan, elektrikten mahrum bırakılması uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın yapılması planlanan Filistin halkıyla dayanışma gösterisine "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi.

İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı, yüzlerce tank ve kara birliği sınırda bekliyor.

Avustralya, Gazze'de çatışmalardan etkilenen sivillere 10 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu.

Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, morgda yer kalmadığı için hastane önünde bekletiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için DSÖ'nün tıbbi malzemelerini taşıyan uçağın Mısır'ın Ariş kentine ulaştığını bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini zorla boşatmaları çağrısını ve devam eden saldırıları şiddetle kınadı.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Hindistan'ın 235, Güney Kore'nin 163 vatandaşını İsrail'den tahliye ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönündeki uyarısını yineledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Gazze Şeridi sakinlerine önemli bir açıklama: Gazze kent merkezini terk ederek güneye yönelmeniz için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun yerel saatle 10.00-16.00 arasında haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Filistin'deki durumu görüştü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne, İsrail ordusunun bombalamak için süre vermesine rağmen sağlık ekiplerinin hastaneyi tahliye etmeyi reddettiğini söyledi. AA muhabirine konuşan Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı. Muhenne, "Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız." dedi. Özellikle yoğun bakımdaki 5 hastanın tahliyesinin mümkün olmadığını belirten Muhenne, "Hastanemizin küçüklüğüne ve imkanların kıtlığına rağmen biz burada kalıp hastalara hizmet vermekte ısrar ediyoruz. Tahliyeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Yayın Kurumu, ABD'nin İsrail'den kara harekatını ertelemesini istediğini yazdı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü.

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti.

İsrail Ordusu: Hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanı öldürüldü. Gazzelilere 10-16 arasında güvenli geçiş izni verilecek.

06:56 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

05:47 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

05:24 İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

03:16 Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

03:04 Kuveyt, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini belirtti.

02:26 Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin Şifa Hastanesi'ne sığındığı bildirildi.

02:19 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı diledi.

01:48 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istedi.

01:41 İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

01:38 Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Gazze'ye, tıbbi ve insani yardım, gıda, ilaç, su, elektrik girişi için acil yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirtti.

00:59 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 16 Filistinliyi öldürdü.

00:48 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne yollanmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na bir uçakla acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

00:26 BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

00:23 Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini söyledi.

00:12 ABD Kongre'sinin Minnesota milletvekili İlhan Omar, Gazze'de bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılmasını "etnik temizlik" olarak niteledi.

00:11 Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

00:07 İngiliz polisi, başkent Londra'da yarın yapılması öngörülen "Filistin'e destek" gösterisi öncesinde, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan yolları kullananların gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.

00:02 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.

23:55 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek "bunun sadece başlangıç olduğunu" söyledi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.