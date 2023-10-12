Gazze sınırında tank hareketliliği... Kassam Tugayları: Düşman karadan saldırırsa büyük kayıplar verecek

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına altıncı gününde de devam ediyor.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

DİKKAT ÇEKEN TANK HAREKETLİLİĞİ



Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail'e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı.

Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.

KASSAM SÖZCÜSÜ EBU UBEYDE: DÜŞMAN, GAZZE'YE KARADAN SALDIRMAYA CÜRET EDERSE BÜYÜK KAYIPLAR VERECEK



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, Gazze'ye karadan saldırı düzenlemeye karar vermesi durumunda ağır kayıplar vereceğini söyledi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

İsrail Arama Kurtarma Timi Komutanı Albay Golan Vach, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, basın mensuplarının "bebek iddialarına" yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

Hukukçular Derneği, insan haklarını ve hukuku önemseyen hukukçuları, İsrail'in Filistin'e karşı haksız saldırılarına itiraz etmeye davet etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin'e destek konvoyuna yüzlerce araç katıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde "Filistin'le dayanışma" mitingi yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, İsrail'in askeri operasyonlarının uluslararası hukukun gereği olarak su ve gıda gibi temel insani yardıma erişimi engellememesi gerektiğini belirtti.

İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, Gazze'ye karadan saldırı düzenlemeye karar vermesi durumunda ağır kayıplar vereceğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin'e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması talimatını verdi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, ülkenin Filistin sınırında gösteri düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendiği, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın, İsrail'deki Alman vatandaşlarını tahliye etmeye başladığı bildirildi.

New York Üniversitesi (NYU) Hukuk Fakültesinde bir öğrenciye yapılan iş teklifinin, Orta Doğu'daki son saldırılardan İsrail'i sorumlu tutan paylaşımı nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

srail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sert saldırılar başlatacaklarını belirterek, "Gazze asla eskisi gibi olmayacak." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ne acilen insani koridorların açılması ve buraya su ve elektrik sağlanması çağrısında bulundu.

İngiliz hükümeti, İsrail-Filistin çatışması sürerken, vatandaşlarının İsrail'den çıkışını kolaylaştırmak için uçuşlar düzenleyeceğini duyurdu.

Mısır Sivil Kalkınma Eylemi Ulusal İttifakı, Mısır Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde ülke genelinde Filistinliler için "kan bağışı" kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, tırmanan İsrail-Filistin çatışmasından dolayı her iki ülkede bulunan vatandaşlarını uyararak acil durum telefon numarası paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli iki aileden 44 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ve ABD'nin ülkeye askeri desteğinin ön koşulsuz süreceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin genel görüşmenin kapalı oturumda ele alınması kararlaştırıldı.

Çin, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılar ve İsrail'in verdiği sert karşılıkla tırmanan İsrail-Filistin çatışmasında şu ana dek 3 vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 2 vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Kissufim yerleşim biriminde bir milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin durumları konusunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu belirterek, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu tüm rehinlerin, en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "zalim batının desteğiyle soykırım ve yıkım savaşı" yürüttüğünü belirtti.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in 5 gündür bombaladığı Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını istedi, Gazze halkına yardım çağrısında bulundu.

Lübnan topraklarından İsrail'e doğru katyuşa roketleri fırlatılması üzerine İsrail de hava savunma sistemini ateşledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin çatışması biter bitmez Filistin devletinin kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istedi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında yer alan Giyam beldesinde bir noktayı "hatalı hava ihlali değerlendirmesi üzerine" füzeyle vurduğunu açıkladı

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1417'ye yükseldi

Filistinli direniş grubu Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere "acil seferberlik ve İsrail ordusu ile Yahudi yerleşimcilere karşı koyma" çağrısında bulundu

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Uluslararası Ariş Havalimanı'nın ülkelerden ve uluslararası örgütlerden Gazze Şeridi'ne gönderilecek insani yardımlara tahsis edildiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'e göre, İsrail-Filistin çatışmasında Gazze nüfusunun büyük bir kısmı "yok ediliyor"

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu

İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı iddia edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yardım çağrılarına cevabın gecikmesi durumunda, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de aralıksız bölgeyi bombalıyor.

İsrail savaş uçakları üst üste 6. günde Gazze Şeridi'nde onlarca konutu enkaza çevirdi.

İsrail, Gazze'nin ardından Suriye'deki Şam ve Halep havalimanlarını füzeyle vurdu.

İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı iddia edildi.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, yerel saatle 13.50'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenledi. Haberde, "Pistler zarar gördü. İki havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesi yer aldı.

İsrailli Haaretz gazetesine göre İsrail ordusu, Halep ve başkent Şam'daki uluslararası havalimanlarını hedef aldı.

Ayrıca İsrail'in kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğruladı.

İran'ın Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ve Lübnan'daki Hizbullah'a askeri sevkiyat yapmak için Suriye'deki havalimanlarını kullandığı biliniyor.

BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu güvenlik durumunu görüştü.

İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu

BM Filistin Özel Raportörü: Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur.

Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 326 çocuğu öldürdüğünü açıkladı

1 İsrail ordusu: 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini verdik

İngiltere, İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani durum çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleşiyor, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışması kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "En zor durumdakilere temel malzemeler ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı

Ürdün, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi için Mısır'a bir insani yardım uçağı yolladığını açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'i korumaktan başka bir seçeneği olmadığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail'in, Hamas saldırılarına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e bugün gerçekleştireceği ziyaret için ABD'den ayrılmadan önce İsrail'e destek mesajını yineledi. Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail'in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede İsrail'e verdikleri desteğin süreceğini ifade ettikleri bildirildi.

ABD, vatandaşlarına, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkartarak, bu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

CNN: Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "(İsrail'de) Çocukların kafası kesildiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı.

İsrail ordusu: Kara harekatı içi henüz karar verilmedi.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı. İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

05:07 İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

04:30 Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.

04:10 Brezilya'nın, İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını ülkeye getirmek için gönderdiği uçak, başkent Rio de Janerio'daki Galeão Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

03:26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

02:55 İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.

02:39 Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

02:11 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeleri ve Gazze'de sükunet imkanlarını görüştü.

01:38 Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

01:25 ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı.

01:13 Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.

01:06 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.

00:32 İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Tel Aviv ve İsrail'in güneyinin yanı sıra Kudüs'te temaslarda bulunmak üzere bölgeye gitti.

00:17 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

00:11 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.