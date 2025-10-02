Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu.

Politis'in, İsrail'in kendisini yasa dışı şekilde alıkoymasından önce kaleme aldığı mesaj, kardeşi tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından paylaşıldı.

Mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığı belirtilerek, aktivistlerin, özgür kalana kadar grevi sürdüreceği ifade edildi.

"Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz." diyen Politis, uluslararası dayanışma hareketlerinin esas hedefinin, Gazze'de yaşananların sona ermesi olması gerektiğini vurguladı.

Mesajda, dünya kamuoyuna çağrıda bulunularak, "Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır." denildi.

Son dakika... Uluslararası sularda insanlık suçu! Haydut İsrail Gazze ablukasını delen gemiyi ele geçirdi

"Gazze'ye elle müdahale edilmesi gerekiyor" Türk aktivistten 24 TV'ye özel açıklamalar

ABD Başkanı Trump'a çağrı! "İsrail'e desteği kesin"

Soykırımcı İsrail'den Sumud Filosu'na baskın! Bakanlık Türk aktivistler için devrede