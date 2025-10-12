İSTANBUL 18°C / 12°C
  Gazze zirvesi öncesi cinayet: İşgalci İsrail Mısır'da bir kişiyi katletti
Dünya

Gazze zirvesi öncesi cinayet: İşgalci İsrail Mısır'da bir kişiyi katletti

Katil İsrail ordusu, Mısır sınırında 'kaçakçılık girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin' öldürüldüğünü duyurdu.

12 Ekim 2025 Pazar 00:48
Gazze zirvesi öncesi cinayet: İşgalci İsrail Mısır'da bir kişiyi katletti
Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.

Askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini öldürdüğü, diğerini ise gözaltına aldığı ifade edildi.

Olayda İsrail ordusu saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, öldürülen şahıs ya da şüphelinin kimliği ya da uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

