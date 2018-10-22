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Gazze'de 1 milyon dolarlık uyuşturucu imha edildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, değeri 1 milyon dolardan fazla, büyük miktarda uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

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 Bakanlığa bağlı Askeri Yargı Heyeti Başkanı Nasır Süleyman, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, on bin kutu uyuşturucu maddenin imha edildiğini belirtti. Süleyman, Gazze'deki ilgili mahkemelerden uyuşturucu maddelerin meydanda yakılarak imhası için izin alındığını ifade etti. Basın toplantısında konuşan Filistinli milletvekili Ferc el-Gavl da imha edilen uyuşturucunun maddi değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğunu kaydetti. Güvenlik güçlerinin ele geçirememesi durumunda bu uyuşturucuların Filistin toplumu için tehdit oluşturacağını dile getiren Gavl, Askeri Yargı Heyeti'ne (uyuşturucu madde suçlarıyla ilgilenen bölüm) emsal teşkil etmesi açısından uyuşturucu tacirlerine caydırıcı cezalar verilmesi çağrısında bulundu. Basın toplantısına Adalet Bakanlığı'ndan ve insan hakları kuruluşlarından temsilciler ile milletvekilleri de katıldı. Gazze'de 2013 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonucu uyuşturucuyla alakalı davalarda idama varabilen ağır cezaların yolu açılmıştı.

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