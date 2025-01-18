Gazze'de 10 binden fazla katliamda 1600 aile yok oldu! İsrail geride insani felaket ve enkaz bırakıyor

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 15 aydan uzun süredir 470 gün boyunca devam eden saldırıları büyük bir insani krize sebep oldu.

Hamas ve İsrail arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda 19 Ocak günü ateşkesin yürürlüğe girmesi beklenirken, Gazze'de 47 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 110 bin 453 kişinin yaralandığı yürekleri burkan bir insani dram yaşanıyor.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail saldırılarında ölü ve kayıp sayısı 57 bin 136 olurken, cesedine ulaşılamayan 11 bin 200 kayıp Filistinli var.

İsrail'in bölgede 717 su kuyusunu dahi bombalayarak Filistin halkını susuz bırakarak tehcire zorladığı Gazze Şeridi'nde yıkım oranı yüzde 88'e ulaştı.

İsrail'in 16 aya yaklaşan soykırım savaşı ilk belirlemelere göre 37 milyar dolar hasara yol açtı.

- 10 BİNDEN FAZLA KATLİAMDA 1600 AİLE YOK OLDU

İsrail ordusu bu süre zarfında 10 bin 15'den fazla katliam niteliğinde saldırı düzenlerken, bunların 7 bin 182'sini Filistinli ailelere yönelik yaptı.

Filistinli 1600'den fazla ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan tüm fertlerinin İsrail saldırısında öldüğü, bu saldırılarda 5 bin 612 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze'deki saldırılarda 17 bin 841 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirilirken, 240 bebeğin ve 12 bin 298 kadının hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

- SAĞLIK KURUMLARI VE ÇALIŞANLARI HEDEF ALINDI

Gazze'deki hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşları saldırıya uğrarken, 1068 sağlık personeli ve 94 sivil savunma personelinin görevi başında hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırdığı hastanelerde 7 toplu mezar oluşturulurken, bunlardan 520 ceset çıkarıldı. Gazze'de 12 bin 660 yaralının ve 12 bin 500 kanser hastasının tedavisi için yurtdışına gitmesi gerekiyor.

Saldırılarda 162 sağlık kuruluşu İsrail ordusunun hedefi olurken, 34 hastane ve 80 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Gazze'nin kuzeyindeki son sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi İsrail'in saldırısıyla faaliyetlerine son verirken, İsrail askerleri tarafından alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'den halen haber alınamıyor.

- İNSANİ YARDIMLARIN ENGELLENMESİ VE KITLIK

İsrail'in Gazze'ye yönelik yıllardır uyguladığı abluka, 7 Ekim 2023 sonrasında insani yardımlar ve yakıtın engellenmesiyle sonuçlanırken bu durum bölgede ölümcül kıtlık ve bulaşıcı hastalıklara yol açtı.

Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve kıtlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 246 gündür İsrail güçlerinin Gazze'ye insani yardım geçişlerini kapattığı ifade edildi.

Yaklaşık 350 bin kronik hastanın ilaç girişinin engellenmesi sebebiyle "risk altında" olduğuna dikkat çekilirken, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere tüm bölgelerinde gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in sıkı ablukası sonucu açlık krizinin oluştuğu Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı 44 Filistinli yaşamını yitirdi.

- MAĞDURLARIN YÜZDE 70'İ KADINLAR VE ÇOCUKLAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden soykırımda zarar görenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğu vurgulandı.

Filistinli 12 bin 132 kadının saldırılarda eşini kaybettiği, 35 bin 74 çocuğun ise ebeveynlerinden birisinin veya ikisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaklaşık 60 bin kadının sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle risk altında olduğu, 785 bin çocuğun eğitim hakkından tamamen mahrum kaldığı ifade edildi.

- OKUL, CAMİ VE KİLİSELER DE HEDEF ALINDI

İsrail "güvenli bölge" diye iddia ettiği yerleri bile bombalamaktan çekinmeyerek yüzlerce okul ve caminin yanı sıra kilise ve mezarlıkları yerle bir etti.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, bölgedeki hava saldırılarıyla 136 okul ve üniversiteyi yerle bir eden İsrail ordusu, 355 okul ve üniversite binasını da kısmen yıktı.

Gazze Şeridi'nde 823 camiyi tamamen yıkan İsrail, hava bombardımanlarıyla 158 camiyi kısmen yıktı.

İsrail'in ordusunun 3 kiliseyi de hedef alan saldırıları sonucu Gazze'deki 60 mezarlıktan 19'u bombalandı.

- YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLER, "GÜVENLİ BÖLGEDE" SALDIRIYA UĞRADI

İsrail'in bu sürede Filistinli sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait sığınma merkezleri dahil 218 yeri hedef alan saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Yerinden edilen Filistinlilerin göçe zorlandığı, İsrail'in "güvenli bölge" iddia ettiği yerlerdeki çadırların da saldırıya uğradığı Gazze'nin Mevasi bölgesi dahil birçok katliam yaşandı.

İsrail'in saldırılarında 161 bin 600 konut tamamen yıkılırken, 82 bini kullanılamaz hale geldi. Filistinlilerin yaşamak zorunda kaldığı 110 bin çadırın ise yaşamak için uygun şartlara sahip olmadığı bilgisi verildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze'de Filistinlilerin sığındığı çadırlarda şiddetli soğuk sebebiyle 7'si çocuk olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

- GAZETECİLER DE İSRAİL'İN SALDIRILARINA HEDEF OLDU

Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler de 15 aydan fazla süredir İsrail'in saldırılarından kurtulamadı. İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşında Filistinli 204 gazetecinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bölgedeki basın mensuplarından 399'unun yaralandığı ve 43'ünün İsrail güçleri tarafından alıkonularak akıbetinden haber alınamadığı ifade edildi.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, yarın saat 08:30 itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.