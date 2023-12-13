Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! İşte İsrail vahşetinin gerçek yüzü

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım kan donduran noktaya geldi. Uzun yıllardır yapılan işgal planlarını 7 Ekim'de devreye sokan İsrail, tarihin göreceği en kanlı soykırımlardan biri için tuşa bastı.

Hamas'ı bahane ederek Gazze'de yaptığı katliamı meşrulaştırmaya çalışan katil İsrail, şimdiye dek 18 bine yakın sivili acımasızca öldürdü. Dünyaya "terörist" diye ilan ettiği Gazze halkına kadın, çocuk, bebek demeden bomba yağdıran İsrail artık en kanlı savaşlarda görülebilecek eylemlerle gündeme geliyor.

DEHŞETİN KARESİ

Katlettikleri 18 bine yakın sivil için Gazze'de sayısız toplu mezarlar kazılırken gündeme gelen yeni bir kare, vahşetin asıl yüzünü gösterdi. Gazze'de tutukladığı sivillere kendi mezarlarını kazdıran katiller ordusu, yüzlerce sivili çukurlarda kendi ölümlerini bekletirken görüntülendi.

Fotoğrafın ön tarafında yarı çıplak halde eziyet görmüş olduğu anlaşılan sivilleri, adeta bir savaş ganimeti gibi fotoğraflayan bir İsrail askeri de dikkat çekti. Açılan mezar çukurunda bekletilen sivillerin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail vahşetinin gerçek yüzü olarak adlandırılan bu kare, "teröristleri hedef alıyoruz" diyen İsrail'in çirkin yüzünü bir kez daha dünyaya gösterdi