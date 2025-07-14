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Dünya

Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 23:17 - Güncelleme:
Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü
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Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 401. Tugay 52. Zırhlı Birlik Taburu'nda görevli 3 askerin öldüğü kaydedildi.

Öldürülen askerlerin Shoham Menahem (21), Shlomo Yakir Shrem (20) ve Yuliy Faktor (19) olduğu ve ailelerine haber verildiği aktarıldı.

Ayrıca aynı taburda görevli bir subayın da ağır yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Son bir ay içerisinde Gazze'de öldürülen soykırımcı İsrail askeri sayısı ise 26'ya yükseldi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 893'e çıkarken soykırımcı İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 451 oldu.

İsrail basını olayın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bugün öğle saatlerinde yaşandığını, bir tankın tanksavar ateşiyle vurulduğunu kaydetti.

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