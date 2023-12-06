Gazze'de 43 sivilin öldüğü saldırılarda ABD izi

Amnesty International'ın ilgili raporunda, ABD silahlarını kullanan İsrail'in 10 Ekim'de El-Naccar ailesinin evine yaptığı saldırıda 24 kişinin, 22 Ekim'de Ebu Mu'eileq ailesinin evine yönelik saldırıda da 19 kişinin hayatını kaybettiği ve bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin 19'unun çocuk, 14'ünün kadın olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırıların herhangi bir ön uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğine işaret edilen raporda, olay yerlerinde yapılan incelemelerde buralarda Hamas'ın saklanması gibi İsrail'in saldırılarına gerekçe olabilecek herhangi bir delile rastlanmadığı kaydedildi.

Raporda, bu saldırıların "muhtemel savaş suçları" olarak araştırılması gerektiği, olay yerinde ABD silahlarına ait kalıntılara rastlanıldığı ve bu durumda da ABD'nin bu suçlara "ortak" olduğu aktarıldı.

Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden taraflara finansal, maddi ve diğer tür yardım sağlamanın Cenevre Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğine dikkati çekilen raporda, "Şu şartlarda, ABD'nin İsrail'e silah transferi, Cenevre Sözleşmesinin ihlalidir." denildi.

- "ABD YAPIMI SİLAHLAR, AİLELERİN TOPLUCA KATLİNE YOL AÇTI"

Amnesty International Genel Sekreteri Agnes Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, "(Gazze'de) ABD yapımı silahlar, ailelerin topluca katline yol açtı." ifadesine yer verdi.

ABD ve diğer ülkelerin İsrail'e silah transferlerini bir an önce durdurması gerektiğine işaret eden Callamard, "Bu saldırılarda 2 aile tamamen yok oldu. Bu da, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında hukuksuz bir şekilde insanları öldürdüğü ve yaraladığına dair daha çok kanıt sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- SALDIRILARIN KURBANLARININ YAKINLARI YAŞADIKLARI ACIYI ANLATTI

Öte yandan, Amnesty International'a konuşan ve saldırıda eşi ve çocukları dahil 21 aile üyesi ile 2 komşusunu kaybeden Süleyman El Neccar, olay anında hastanede olduğu için saldırıdan sağ kurtulduğunu belirtti.

El Neccar, "Hayatımız bir dakikada yok oldu. Ailemiz yok oldu. Düşünmek bile istemediğimiz bir şey şimdi gerçeğimiz." diye konuştu.

Kulak Burun Boğaz Doktoru Bekir Abu Mu'eileq ise evlerine yönelik yapılan saldırıya ilişkin, "Biz 3 kız kardeşle evli, 3 erkek kardeştik. Kendi içimizde yaşıyorduk. Ailemize ve işimize odaklanmıştık, siyasetten uzaktık. Doktor ve bilim insanlarıydık. Evimiz neden bombalandı anlayamıyoruz." ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 262 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.