Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkes kapsamında bugüne kadar 5 rehine takası gerçekleştirildi. 6'ncı takas ise sancılı geçen sürecin ardından bugün yapılmaya başlandı. Hamas, 3 İsrailli rehineyi teslim ederken buna karşılık 369 Filistinli serbest bırakılacak.

İlk takas, ateşkesin devreye girdiği gün gerçekleşti. Hamas, 3 İsrailli kadın rehineyi Kızılhaç ekibine teslim etti. Buna karşılık İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

25 Ocak'taki ikinci rehine takasında 4 İsrailli rehine serbest kaldı, 200 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.

3'üncü rehine takasında da 3 İsrailli ve 5 Taylandlı rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.

4'üncü rehine takasında da İsrailli 3 rehine bırakılırken 183 Filistinli, ailelerine ve sevdiklerine kavuştu.

5'inci rehine takası 7 Şubat'ta gerçekleşti. 3 İsrailli rehineye karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

HAMAS, İHLALLERE GÖZ YUMMADI

Hamas soykırımcı İsrail'in ihlallerine göz yummadı. 6'ncı rehine takası için belirsizlik son ana kadar sürdü. Hamas, İsrail'in ihlalleri sona erene ve insani yardım girişlerinin taahhüt edildiği gibi yapılana dek süreci askıya aldığını açıkladı. Sancılı süreç Doha'da arabulucular eşliğinde çözüldü. Hamas 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'de 6'ncı rehine takası başladı: Hamas 3 İsrailli rehineyi teslim etti.

İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esirin Gazze sahilinde balık tutup muz yediği ve "serbest bırakma kararı"nın kendisine iletildiği anların görüntülerini paylaştı. Videoda Trufavov'un sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor. İkinci videoda tutulduğu yerde "serbest bırakma kararı"nın yanında bekleyen kişiye iletildiği anlar yer alıyor. Görüntüde kararı teslim alan kişi, "Liderliğin verdiği karara binaen bugün serbest bırakılacaksın inşallah" ifadelerini kullanıyor. Trufanov da kararı duymasının ardından, "Elhamdülillah" ifadesiyle cevap veriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yıkılan evinin enkazının yakınlarında çocuklarıyla yağmurdan ve soğuktan korumayan bir çadırda yaşayan Filistinli Seher Kerime, "sadece bir çadır" istediğini söyledi.

Hamas ile soykırımcı İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda İsrail hapishanelerindeki 369 Filistinli esir serbest bırakılacak. Bugün gerçekleşecek rehine takası, en çok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuştuğu takas olarak kayıtlara geçecek.

Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının altıncı turu için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hazırlıklar sürüyor. Takas kapsamında Hamas, İsrailli esirler Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'yı serbest bırakmalarını bekleniyor. Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki belirlenen alanda toplandı.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına "suç ortağı" olduğunu belirtti.

04.25 Arap dünyasından siyasetçiler, düşünürler ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen Arap Halkları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı "Filistin satılık değildir" vurgusuyla reddedildi.

02.28 İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3, Nablus kentinde de 1 Filistinli hayatını kaybetti.

02.16 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, yol kenarında meyve satan bir Filistinli çiftçiyi ezmeye çalıştı.

00.56 Fas'ın birçok şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planını reddetmek için 105'ten fazla gösteri düzenlendi.

00.40 ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri 12.00'ye kadar serbest bırakmaması durumunda "Gazze'ye ne olacağını bilmediğini" belirtti.

00.07 Kudüs kiliseleri, insanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planına karşı durmaya çağırdı.

00.00 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin, kendilerini hedef alan yerinden etme planlarına karşın topraklarına bağlı olduklarını ve terk etmek istemediklerini belirtti.