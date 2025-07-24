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Dünya

Gazze'de 8 aylık bir bebek açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ablukası sebebiyle kıtlığın yayıldığı Gazze Şeridi'nde 8 aylık bir bebek daha açlıktan yaşamını yitirdi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 20:02 - Güncelleme:
Gazze'de 8 aylık bir bebek açlıktan hayatını kaybetti
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Hastane kaynakları, 8 aylık Nur Riyad Ahzık'ın açlık ve yetersiz beslenme sonucu son derece bitkin halde Gazze kentindeki Şifa Hastanesine getirildiğini ifade etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen durumunun giderek kötüleşmesi, tıbbi ekipman ve ilaç yetersizliği sebebiyle bebeğin kurtarılamadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 81'i çocuk olmak üzere 113 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden nedeniyle hayatını kaybetti.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi de yaralandı.

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