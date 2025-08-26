İSTANBUL 28°C / 20°C
  • Gazze'de abluka can almaya devam ediyor: 117'si çocuk, 303 kişi açlıktan hayatını kaybetti
Dünya

Gazze'de abluka can almaya devam ediyor: 117'si çocuk, 303 kişi açlıktan hayatını kaybetti

BM'nin 'insan eliyle oluşturulmuş bir felaket' diyerek kıtlık ilan ettiği Gazze'de 24 saatte 3 sivil daha açlıktan hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, aylardır Gazze'ye gıda, temiz su, ilaç ve temel yaşam malzemelerinin girişini engelliyor.

26 Ağustos 2025 Salı 11:43
Gazze'de abluka can almaya devam ediyor: 117'si çocuk, 303 kişi açlıktan hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır süren kuşatması ve saldırıları, bölgede ciddi bir insani krize yol açtı.

Gıda, temiz su, ilaç ve temel yaşam malzemelerinin girişinin büyük ölçüde engellenmesi, siviller arasında yetersiz beslenme ve açlığa bağlı ölümleri artırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgede kıtlık ilan ederken, bunu "insan eliyle oluşturulmuş bir felaket" olarak nitelendiriyor. İsrail'in politikası milyonlarca Filistinliyi açlıkla karşı karşıya bırakıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. Açıklamada, "Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldi" denildi.

