15 Kasım 2025 Cumartesi
Dünya

Gazze'de acı liste… Teslim edilen naaşlarda işkence izleri

Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında soykırımcı İsrail'den 15 Filistinlinin daha cenazesinin teslim alındığını duyurdu. Naaşlarda işkence izlerine dair iddialar yeniden gündeme geldi.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan naaşların kimlik tespiti için çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

İsrail'in bugüne kadar 330 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 97 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

