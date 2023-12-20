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Dünya

Gazze'de acil ateşkes talebi için kullandıkları ''hayır'' oyunu ''evet'' olarak değiştirdiler

Batı Afrika ülkelerinden Liberya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebi için kullandığı 'hayır' oyunu 'evet' olarak değiştirdi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Gazze'de acil ateşkes talebi için kullandıkları ''hayır'' oyunu ''evet'' olarak değiştirdiler
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Gazze'deki ateşkese karşı çıkan 10 ülkeden biri olan Liberya'nın Dışişleri Bakanlığı, oyunu, Genel Kurul aracılığıyla değiştirdi ve ateşkese "evet" oyu kullandı.

Enformasyon Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı George Weah'in talimatıyla atılan adımın, liderlerinin her zaman barıştan yana olduğunu gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, Liberyalı diplomatların Genel Kurulda kullandığı oyun, Weah'in rızasını yansıtmadığı vurgulandı.

- SADECE 10 ÜLKE "HAYIR" OYU KULLANDI

Liberya, ateşkese karşı oy kullanan tek Afrika ülkesiydi.

Gazze'de acil ateşkes talebiyle 13 Aralık'ta Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı, 153 ülkenin desteğiyle ezici çoğunlukla kabul edilmişti.

İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay karar tasarısında karşı çıkan ülkeler olmuştu.

  • Liberya
  • ateşkes
  • Gazze

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