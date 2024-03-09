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Dünya

Gazze'de ''açlık ve susuzluktan'' ölenlerin sayısı 25'e ulaştı

Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Gazze'de ''açlık ve susuzluktan'' ölenlerin sayısı 25'e ulaştı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, Şifa Hastanesinde 20 yaşında bir kadın ve Kemal Advan Hastanesinde 2 aylık bir bebeğin daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini aktaran Kudra, bu sayının, sadece hastanelere gelen vakaları yansıttığını kaydetti.

Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısında yaşanan artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Kudra, bunun Gazze'nin kuzeyinde yaşanan kıtlığın öldürücü boyutlara ulaştığını gösterdiğini ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan 23 kişinin öldüğü belirtilmişti.

- İSRAİL GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

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