Gazze'de ağır fatura! Altyapı hasarı 30 milyar doları aştı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 156. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ALTYAPI HASARI 30 MİLYAR DOLARI AŞTI



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana saldırıların evler, tesisler, yollar, elektrik, su ve kanalizasyon hatları da dahil olmak üzere altyapıda yol açtığı ekonomik kaybın 30 milyar doları aştığı duyuruldu.

Saldırılarda 166 hükümet binasının, 100 okul ve üniversitenin yıkıldığı, 305 okul ve üniversitede hasar meydana geldiği, 219 mescidin tamamen yıkıldığı, 287 caminin kısmen hasar gördüğü, 70 bin konutun ise tamamen yıkıldığı, 290 bin konutun kısmen tahrip olduğu ve oturulamaz hale geldiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 70 bin ton bomba kullandığı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

02:28 İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına seyahat edeceğini söyledi.

01:15 Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenlendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr Balah kentine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

00:22 İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'nin güneyindeki saldırılarında bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 248'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 588 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.