Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı! Rehineler karşılıklı serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde sıcak bir gelişme yaşandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin 2 gün daha uzatılması kararını teyit ettiklerini belirterek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

11 İSRAİLLİ REHİNE İLE 33 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

11 rehine Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edildi. İsrail ordusu teslim edilen İsrailli rehinelerin ülkelerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katar Dışişleri de Hamas'ın bıraktığı rehinelerin 3'ünün Fransız, 2'sinin Alman, 6'sının da Arjantinli olduğunu açıkladı.

Gece saatlerinde ise 11 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin 30'unun 18 yaş altı çocuk, 3'ünün de kadın olduğu belirtildi.

BUGÜN 10 KİŞİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

Haaretz'in haberinde İsrail'e ulaşan listedeki bugün serbest bırakılacak İsraillilerin 10 kişiden oluştuğu belirtildi.

HAMAS'TAN "İSRAİL İLE YENİ BİR ESİR TAKASI MUTABAKATI YAPABİLİRİZ" AÇIKLAMASI

Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.

Açıklama Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye'den geldi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan yetkili, başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını belirterek, İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları da içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Fas'ta muhalefet Milletvekili Fatıma et-Temini, ülkesinin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

05:05 İsrail, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.

04:36 Ürdün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

03:09 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

02:46 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

00:58 İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı, Filistin'e destek mesajları paylaşıldı.

00:39 Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.