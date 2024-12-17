''Gazze'de ateşkes'' açıklaması: Az sayıda farklılık kaldı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 438. gününde sürüyor.

ABD: GAZZE'DE ATEŞKES KONUSUNDA TARAFLAR ARASINDA AZ SAYIDA FARKLILIK KALDI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve taraflar arasında az sayıda farklılık kaldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin gelinen son durumu değerlendirdi.

Miller, taraflar arasındaki görüşme trafiğinin verimli şekilde seyrettiğini kaydederek, "Farklılıkları azaltmak için diğer ara bulucularla çalışmaya devam ediyoruz. Taraflar arasında az sayıda farklılık kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD'li Sözcü, tüm iyimserliklerine rağmen halen anlaşma tamamlanana kadar kesin konuşamayacaklarını, bakanlık olarak bu konuda tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.

"Bu son şartları kabul etmek ve ileri bir adım atmak Hamas ve İsrail'in sorumluluğunda olmaya devam ediyor." diyen Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgedeki son temaslarının önemine dikkati çekti.

Mısır ve Katar'ın da bir anlaşma için yoğun şekilde çalıştığını anlatan Miller, "Hiçbir şeyi geride bırakmıyoruz. Bu noktada yapabileceklerimizi zorluyoruz ve bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyoruz." dedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:18 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında 7 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

01:39 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki koşulların gerçek anlamda korkunç olduğunu belirtti.

01:21 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve taraflar arasında az sayıda farklılık kaldığını belirtti.

00:50 İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasına ilişkin "isteksizliğine" karşı, meclisteki 2025 bütçesi oylamasında, koalisyondan "bağımsız hareket" edeceği tehdidinde bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli şehit oldu, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.