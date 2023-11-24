Gazze'de ateşkes başlıyor! İlk rehine grubu ne zaman serbest bırakılacak?

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 49'uncu gününde.

Gazze'de insani ateşkes bugün saat 08.00 itibarıyla başlıyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin 4 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

REHİNE TAKASI VE ATEŞKES

Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak." denildi.

İLK REHİNE GRUBU 17:00'DE BIRAKILACAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi verdi.

Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 (TSİ 17.00) sularında gerçekleşeceğini söyledi.

İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağını kaydeden Ensari, 4 gün sürecek insani ara boyunca Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını aktardı.

Uzlaşmanın uygulanması ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmalarının sağlanması konusunda Mısır ve çatışmanın taraflarıyla dün yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Ensari, bu insani aranın kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Ensari, 4 günlük insani ara boyunca diğer esirlerin durumlarıyla ilgili bilgi toplanacağını ve bunların da serbest bırakılma ve insani aranın uzatılması durumunun değerlendirileceğini belirtti.

Uzlaşmanın uygulanmasında gözetmen tarafın kim olacağına ilişkin soru üzerine Ensari, "İki tarafın da çatışmalara insani ara verilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. İki tarafın da bu konuda olumlu mesaj verdiğini gördük. Tabii uzlaşmanın uygulanmasını takip edecek olanlar sahadakiler olacak. Biz de arabulucu olarak taraflar arasında mesajların iletilmesi görevine devam edeceğiz. Biz tarafların bu uzlaşmaya uyacakları konusunda iyimseriz." dedi.

"HERHANGİ BİR SALDIRI MUTABAKATIN İHLALİ ANLAMINA GELİR"

Katarlı yetkili, insani aranın ihlal edilmesi ya da başarısız olma ihtimaline ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Mutabakat tüm saldırıların 4 gün boyunca durması üzerine hazırlandı. Bu durumda herhangi bir saldırı mutabakatın ihlali anlamına gelir. İletişim kanallarının açık olması bu açıdan çok önemli. Böylece, bu ihlal nasıl olursa olsun iki tarafla görüşerek bunun durdurulması ve mutabakatın devam etmesi sağlanabilir."

İSRAİL SERBEST BIRAKILACAK ESİRLERİN LİSTESİNİ ALDI

İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.

Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin resmi haber ajansı: Gazze'deki Endonezya Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü

06:36 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

06:05 Arjantin'de çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan 6 ton insani yardım malzemesi, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

05:13 Küba'da yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in de katılımıyla Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

04:00 İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gazze'ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısıyla Mısır'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

02:31 İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabirleri, kurumlarını, İsrail-Filistin meselesinde "İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermemekle" eleştirdi.

01:52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirdi.

00:15 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'deki Refah sınır kapısından Mısır'a geçti.

00:07 İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 228 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.