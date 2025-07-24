Gazze'de ateşkes görüşmeleri... İsrail heyeti geri çağrıldı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, müzakere ekibinin Hamas'ın cevabını arabuluculardan teslim aldığı aktarıldı.

İSRAİL TARAFI, TESLİM ALINAN YANITIN DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ KAYDETTİ.

İsrail yönetimi, esir takası müzakerelerini yürüten Katar'daki heyeti "istişare için" geri çağırdı

İsrail yönetimi, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak için" geri çağırdığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doha'da esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi yürüten heyetin İsrail'e geri çağırıldığı belirtildi.

Arabuluculuk faaliyetlerinde verdikleri destekten dolayı ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edilen açıklamada, "Hamas'ın öneriye verdiği yanıt ışığında, Doha'daki müzakere heyetinin daha ileri istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e geri çağrılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, bu kararın esir takası ve geçici ateşkes müzakerelerinin "çöktüğü anlamını taşımadığını" belirtti.

Söz konusu kaynak, heyetin "ileri istişarelerde bulunmak için çağırıldığını" müzakerelerdeki ivmenin "hala olumlu olduğunu" söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ ve 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha'da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.