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Dünya

Gazze'de ateşkes görüşmeleri! İsrail yönetimi Katar'daki heyeti 'istişare için' çağırdı

Soykırımcı İsrail yönetimi, esir takası ve Gazze'de geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini 'istişare için' geri çağırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir kaynak, müzakerelerdeki ivmenin 'hala olumlu olduğunu' söyledi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes görüşmeleri! İsrail yönetimi Katar'daki heyeti 'istişare için' çağırdı
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doha'da esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi yürüten heyetin İsrail'e geri çağırıldığı belirtildi.

Arabuluculuk faaliyetlerinde verdikleri destekten dolayı ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edilen açıklamada, "Hamas'ın öneriye verdiği yanıt ışığında, Doha'daki müzakere heyetinin daha ileri istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e geri çağrılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, bu kararın esir takası ve geçici ateşkes müzakerelerinin "çöktüğü anlamını taşımadığını" belirtti.

Söz konusu kaynak, heyetin "ileri istişarelerde bulunmak için çağırıldığını" müzakerelerdeki ivmenin "hala olumlu olduğunu" söyledi.

HAMAS CEVABINI İLETTİ

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

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