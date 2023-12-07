Gazze'de ateşkes için adım! BMGK'ya sunuldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurdu.

BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAE'nin, insani nedenlerden ötürü Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması çağrısında bulunduğu ve BMGK'ye bir karar taslağı sunduğu" belirtildi.

"Gazze Şeridi'ndeki durum felakettir ve geri dönülemez bir noktaya gidebilir, daha fazla bekleyemeyiz." ifadeleri kullanılan açıklamada, BMGK'nin ateşkes konusunda kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:00 G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

06:44 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurdu.

06:02 İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı.

03:55 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan dün insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.

02:52 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

02:27 Ürdün, İsrail makamları tarafından fanatik Yahudi grupların provokatif Mescid-i Aksa yürüyüşüne izin verilmesini kınadı.

02:10 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

02:08 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin "dünya barışı için tehdit" olduğunu savunarak ateşkes çağrısının Hamas'a destek anlamına geldiğini ileri sürdü.

01:39 Fanatik Yahudi gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın "İslami statüsünü sona erdirmek" ve "Yahudileştirmek" için Mescid-i Aksa'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

01:10 Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." dedi.

00:50 Filistin Sular İdaresi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın yaptığı tünellere deniz suyu pompalaması durumunda çevre felaketi yaşanacağı uyarısında bulundu.

00:49 Filistin Kızılayı, gerekli yakıt sağlanamadığı için Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezinde çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

00:05 Fransa'nın, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ek 600 ton yardım göndereceği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.