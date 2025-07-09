Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı bazı liderleri ağırladığı toplantının sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmelerinde "çoğunlukla Gazze'den bahsettiklerini" söyleyen Trump, "Gazze ve üzerinde çok uğraştığımız diğer tüm konular hakkında kesin bir şey yok, ancak bir anlaşmaya, bir tür uzlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze konusunda, bu hafta anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

BEYAZ SARAY'DA YAPILAN GİZLİ TOPLANTI

Beyaz Saray'da Steve Ron Dermer ile Katar elçisi arasında yapılan gizli bir toplantıyla ilgili soruyu cevaplayan Trump, ikilinin, Gazze'de esirler ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde önemli ilerleme sağladığı iddiasının 'mümkün' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump şunları kaydetti:

"Muhtemelen, size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Gizli olup olmadığını bilmiyorum ama benim için önemli değil. Sırlar bizi istediğimiz şeye ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirleri geri almak istiyoruz. Ve sanırım bunu başarmaya yakınız."