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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Gazze'de ateşkes için Türkiye'ye geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de ateşkes için Orta Doğu ve Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Gazze'de ateşkes için Türkiye'ye geliyor
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Cameron'ın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların hızla önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunacağı ve ülkesinin, yüksek sivil kayıp sayısından duyduğu endişeyi ileteceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Cameron'ın, bu kapsamda Gazze'ye yardımlar için Aşdod Limanı ve Kerem Şalom Sınır Kapısı dahil daha fazla geçiş noktasının kullanılması yanında su, yakıt ve elektrik tedarikinin normale dönmesi taleplerini tekrarlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Cameron'ın Türkiye'de hükümet yetkilileriyle temaslarında Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve diğer meydan okumaları ele alacağı belirtilerek "İngiltere ve Türkiye yakın ortaklığa sahip ve NATO ve Ukrayna'ya desteğin takviyesi ve terörizm ve yasa dışı göçle mücadelede önemli çalışmamıza devam edeceğiz." mesajı verildi.

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