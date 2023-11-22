Gazze'de geçici ateşkes ilanı! Hamas şartları açıkladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 47. gündür devam ediyor.

Hamas: Esir takası anlaşması kapsamında 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli serbest kalacak

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:19 Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

05:39 İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

04:10 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken, bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

02:55 Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde çalışan Stuart Seldowitz'in Gazze'de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin "yeterli olmadığını" söylemesi büyük tepki çekti.

02:54 İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

02:01 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları hız kesmeden devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi.

01:38 Kudüs Seriyyeleri, serbest bırakılmak istenen ancak İsrail'in ertelemesi nedeniyle saldırılar sırasında ellerinde bulunan bir yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01:20 İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarında Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'i Arizona'yı ziyareti sırasında vurmayı tartışması tepki çekti.

01:06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

01:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine yoğunlaştırmak amacıyla "siviller için güvenli bölgeler oluşturma planının" kendisini ikna etmediğini belirterek, nihayetinde esas çözümün siyasi ve iki devlet temelinde olacağını vurguladı.

00:43 İsrail basını, Hamas'ın elindeki esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağını iddia etti.

00:36 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, Gazze'nin güneyine yönelik yeni bir işgal harekatına, mevcut koşullarda "başlamamaları gerektiği" konusunda uyardıklarını açıkladı.

00:28 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'e yaptıkları koşulsuz silah yardımlarına ilişkin "Silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefikimizden silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz" ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.