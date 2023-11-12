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Dünya

Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler Tel Aviv'de gösteri düzenledi

Binlerce İsrailli, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesi ve ateşkesin sağlanması için Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler Tel Aviv'de gösteri düzenledi
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Başta Tel Aviv olmak üzere, Batı Kudüs ve İsrail genelindeki bazı kentlerde, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve İsrailli esirlerin yakınlarına destek olmak için gösteriler yapıldı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin arkasındaki binada toplanan binlerce İsrailli ateşkes istedi.

İsrail'de eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler Tel Aviv'deki protestoya katıldı. Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda Gazze'deki esirlere destek olmak için ikinci bir protesto düzenlendi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen savaş karşıtı göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz", "Hastaneleri bombalamak, suyu kesmek, aç bırakmak, çocukları katletmek: bunlar kendini savunma hakkı değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

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