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Dünya

Gazze'de ateşkes müzakereleri Kahire'de yeniden başlıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtildi.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 19:37 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes müzakereleri Kahire'de yeniden başlıyor
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"Kahire el-İhbariyye" televizyonunun Mısırlı üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda yoğun şekilde diplomatik temasların yapıldığı kaydedildi.

Haberde, "Kahire, Gazze'de huzurun sağlanması konusunda yarın (pazar) toplantılara ev sahipliği yapacak." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelere CIA Direktörü Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail heyeti ile Hamas'ın önde gelen isimlerinden oluşan bir heyetin katılacağı bilgisine yer verildi.

Mısır'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine katılmak için yarın Kahire'ye gideceği bildirilmişti.

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