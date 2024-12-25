Gazze'de ateşkes olacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 446. gününde sürüyor.

KATAR: GAZZE ŞERİDİ'NDE ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelerin Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ensari, Gazze'ye yönelik saldırıların durması konusundaki anlaşma hakkında "Müzakereler, Kahire ile Doha arasında devam ediyor ve ne zaman anlaşmaya varılacağını tahmin etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Katarlı Sözcü, ateşkesin yanı sıra esir takası konusunda da müzakerelerin Doha'da "teknik düzeyde" sürdüğünü ifade ederek, ateşkes konusunda "belirli bir zamanın öngörülemeyeceğini" vurguladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, esir takası için müzakereler yürüten İsrail heyetinin bu gece "iç müzakerelerde" bulunmak üzere Doha'dan ayrılacağı duyurulmuştu.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN GAZZE'DE ATEŞKES YORUMU

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar'da devam eden görüşmelere katılan heyetin bu gece ülkeye geri döneceği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmeler için anlamlı bir hafta" ifadesi kullanılırken, "Ekip, esirlerimizin eve getirilmesine yönelik müzakerelerin devamı konusunda İsrail'deki iç görüşmeler için geri dönüyor" denildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01:41 İsrail ordusu, soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin Refah şehrinde, 6 İsrailli esirin öldüğü olaydaki sorumluluğunu kabul etti.

01:30 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01:00 İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar'da devam eden Gazze'de ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerine katılan heyetin bu gece ülkeye döneceği belirtilirken, "Görüşmeler için anlamlı bir hafta" ifadesi kullanıldı.

00:50 Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelerin Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiğini açıkladı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli şehit oldu, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.